Treccani? No, "Treccagne": roba da matti, ecco il dizionario... della Boldrini (Di mercoledì 14 settembre 2022) E un'altra battaglia fondamentale perla civiltà occidentale è stata vinta. No, non parliamo della controffensiva ucraina, quella è realtà, mentre il terreno di caccia preferito delle nostre avanguardie intellettuali, com' è noto, è l'ideologia. In particolare, quella sua ultima forma ipocrita e petalosa che si chiama Politicamente Corretto. Poteva il nuovo dizionario Treccani della (neo)lingua italiana sottrarsi alla moda? La risposta è insita nella domanda, ed ecco a voi il primo vocabolario inclusivo, sessualmente paritario, nemico del dannato patriarcato tipico del dannatissimo maschio bianco. E in cosa consiste l'operazione riparatrice, sobriamente annunciata dagli autori come una "rivoluzione"? Anzitutto, come spiegava ieri Repubblica in trance arcobaleno (fate i bravi, abbiamo scritto trance, non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) E un'altra battaglia fondamentale perla civiltà occidentale è stata vinta. No, non parliamocontroffensiva ucraina, quella è realtà, mentre il terreno di caccia preferito delle nostre avanguardie intellettuali, com' è noto, è l'ideologia. In particolare, quella sua ultima forma ipocrita e petalosa che si chiama Politicamente Corretto. Poteva il nuovo(neo)lingua italiana sottrarsi alla moda? La risposta è insita nella domanda, eda voi il primo vocabolario inclusivo, sessualmente paritario, nemico del dannato patriarcato tipico del dannatissimo maschio bianco. E in cosa consiste l'operazione riparatrice, sobriamente annunciata dagli autori come una "rivoluzione"? Anzitutto, come spiegava ieri Repubblica in trance arcobaleno (fate i bravi, abbiamo scritto trance, non ...

orchidlulu : RT @Francis82MaFrIT: Ma per evitare la discriminazione di genere la Treccani cambierà nome in Treccagne? - AlbertoDiBenede : Quindi non è escluso che in futuro si possa far chiamare la “Treccagne”? Chiedo senza polemica, davvero #treccani - Evi1972 : @orporick Ho letto commenti 'da Treccani a Treccagne'. Sono basita - Autarchico : @HoaraBorselli Anche la Treccagne #treccagne #treccani è caduta vittima di quella stronzata nota come politicamente… - nozze89 : @TreccaniAcca @Treccani @Corriere Ma voi vi chiamerete a breve Treccani&Treccagne per essere inclusivi? -

PARITA' DI GENERE NEL DIZIONARIO TRECCANI 2022: ALLORA PERCHE' NON TRECCAGNE - ltroPensiero.net La "svolta gender" della Treccani Treccani sdogana "architetta", "notaia", "medica" e "soldata" nel suo nuovo "Dizionario della lingua italiana", il primo a lemmatizzare anche le forme femminili di nomi e aggettivi tradizionalmente re ... La paura del futuro non frena i lasciti solidali In occasione della Giornata internazionale del lascito solidale presentati i risultati dell’indagine sugli orientamenti degli italiani verso le donazioni realizzata per il Comitato testamento solidale ... Treccani sdogana "architetta", "notaia", "medica" e "soldata" nel suo nuovo "Dizionario della lingua italiana", il primo a lemmatizzare anche le forme femminili di nomi e aggettivi tradizionalmente re ...In occasione della Giornata internazionale del lascito solidale presentati i risultati dell’indagine sugli orientamenti degli italiani verso le donazioni realizzata per il Comitato testamento solidale ...