Trasporti, rete transeuropea Ten-T: bando Ue da 5 miliardi di euro (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Commissione europea ha lanciato un invito a presentare proposte all’interno del programma Connecting europe Facility (Cef) per i Trasporti, che mette a disposizione oltre 5 miliardi di euro per progetti di infrastrutture di trasporto lungo la rete transeuropea di trasporto (Ten-T), la rete di ferrovie, le vie navigabili interne, e porti e strade che collegano l’europa. Alla luce della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, l’invito – ha spiegato la commissaria per i Trasporti, Adina Valean – “sosterra’ anche progetti per modernizzare i valichi di frontiera in modo da facilitare il trasporto di merci tra l’Ue e l’Ucraina lungo i corridoi di solidarieta’”. I progetti selezionati ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Commissionepea ha lanciato un invito a presentare proposte all’interno del programma Connectingpe Facility (Cef) per i, che mette a disposizione oltre 5diper progetti di infrastrutture di trasporto lungo ladi trasporto (Ten-T), ladi ferrovie, le vie navigabili interne, e porti e strade che collegano l’pa. Alla luce della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, l’invito – ha spiegato la commissaria per i, Adina Valean – “sosterra’ anche progetti per modernizzare i valichi di frontiera in modo da facilitare il trasporto di merci tra l’Ue e l’Ucraina lungo i corridoi di solidarieta’”. I progetti selezionati ...

