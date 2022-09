Traffico Roma del 14-09-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo Vischi trafficata la zona sud del raccordo anulare con rallentamenti tra le uscite Pontina e Lanina in carreggiata esterna code a tratti per un incidente invece nella zona nord è in carreggiata interna tra la Flaminia e la Nomentana sempre nella zona Nord ditroviamo code sulla Cassia bis code per lavori tra via della Giustiniana e il raccordo anulare nelle due direzioni incidente con code poi sulla via Salaria in uscita dalla città tra la tangenziale è l’aeroporto dell’Urbe code che ritroviamo anche in carreggiata opposta in direzione centro ma per lavori tra l’aeroporto e Ponte Salario rallentamenti perin tangenziale Tra Corso di Francia e via Salaria direzione San Giovanni altre code per lavori sulla Pontina ilè ...