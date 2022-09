Tra affitti e bollette, il 10% dei negozi di abbigliamento rischia di chiudere (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non solo lusso. I negozi della filiera della moda languono, assieme alla vita dei centri storici. Il grido di dolore che arriva dalle categorie è preoccupante: il 10% di punti vendita al dettaglio nel comparto dell’abbigliamento, in Italia, è a rischio chiusura. Se i negozi sono poco più di 178 mila lungo tutto lo Stivale, significa che circa ventimila corrono il pericolo di soccombere sotto la scure dei rincari energetici e delle materie prime. La ricognizione fatta da Federazione Moda Confcommercio prospetta una situazione non rosea e il presidente Giulio Felloni avanza richieste molto chiare alla politica. Il comparto della moda soffre, probabilmente anche perché nell’immaginario collettivo non è considerato ‘primario’. È proprio questo l’errore strutturale che si commette da sempre. Senza capire, al contrario, che la moda è un ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non solo lusso. Idella filiera della moda languono, assieme alla vita dei centri storici. Il grido di dolore che arriva dalle categorie è preoccupante: il 10% di punti vendita al dettaglio nel comparto dell’, in Italia, è a rischio chiusura. Se isono poco più di 178 mila lungo tutto lo Stivale, significa che circa ventimila corrono il pericolo di soccombere sotto la scure dei rincari energetici e delle materie prime. La ricognizione fatta da Federazione Moda Confcommercio prospetta una situazione non rosea e il presidente Giulio Felloni avanza richieste molto chiare alla politica. Il comparto della moda soffre, probabilmente anche perché nell’immaginario collettivo non è considerato ‘primario’. È proprio questo l’errore strutturale che si commette da sempre. Senza capire, al contrario, che la moda è un ...

