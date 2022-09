Totti-Ilary, interviene Rocco Siffredi: “Lei calcolatrice, ecco il mio consiglio” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lo scoop sulla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha dato voce un po’ a tutti. Da conduttori a showgirl, tutti hanno messo bocca facendo partire dichiarazioni e battutine. L’ultimo ad inserirsi nella vicenda è Rocco Siffredi, il quale a dispetto degli altri si sarebbe permesso di consigliare cosa fare alla coppia scoppiata. Il suo è uno di quei suggerimenti che dividono il web, in quanto propone di riappacificarsi e perdonare una scappatella dopo vent’anni. Noemi Bocchi nella Casa del GF Vip? Le rivelazioni di Alfonso Signorini Qualcuno ha chiesto al conduttore del GF Vip 7 Alfonso Signorini se ci siano possibilità di vedere la nuova signora Totti in tv e lui ha risposto così ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lo scoop sulla rottura tra FrancescoBlasi ha dato voce un po’ a tutti. Da conduttori a showgirl, tutti hanno messo bocca facendo partire dichiarazioni e battutine. L’ultimo ad inserirsi nella vicenda è, il quale a dispetto degli altri si sarebbe permesso di consigliare cosa fare alla coppia scoppiata. Il suo è uno di quei suggerimenti che dividono il web, in quanto propone di riappacificarsi e perdonare una scappatella dopo vent’anni. Noemi Bocchi nella Casa del GF Vip? Le rivelazioni di Alfonso Signorini Qualcuno ha chiesto al conduttore del GF Vip 7 Alfonso Signorini se ci siano possibilità di vedere la nuova signorain tv e lui ha risposto così ...

stanzaselvaggia : L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie… - Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - stanzaselvaggia : Qualcuno conosce gli account Vinted di Totti e Ilary? - AlexielNerdy : @GiadaMurri Be anche Ilary ha detto a verissimo che andava tutto bene con Totti...non sappiamo una mazza e non sapremo mai una mazza - instaNewsIT : Corona senza freni #ilary #totti -