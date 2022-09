Totti e Ilary Blasi, ecco la verità sui Rolex: «Erano un regalo della moglie», ecco perché li ha portati via (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le dichiarazioni di Francesco Totti sui Rolex rubati da Ilary Blasi hanno fatto un grande eco sui social e non solo; il Pupone ha infatti dichiarato che la sua ex moglie avrebbe svuotato una cassetta di sicurezza dopo aver scoperto della relazione con Noemi Bocchi. La verità però sarebbe un’altra: i costosi orologi “rubati” da... Leggi su donnapop (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le dichiarazioni di Francescosuirubati dahanno fatto un grande eco sui social e non solo; il Pupone ha infatti dichiarato che la sua exavrebbe svuotato una cassetta di sicurezza dopo aver scopertorelazione con Noemi Bocchi. Laperò sarebbe un’altra: i costosi orologi “rubati” da...

stanzaselvaggia : L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie… - Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - stanzaselvaggia : Qualcuno conosce gli account Vinted di Totti e Ilary? - BWhiteblack : Quindi Totti dice che è cornuto per colpa di Ilary... Ilary dice che è cornuta per colpa di Totti... ma alla fine..… - welch__951 : RT @serenasnonsense: totti che ruba la borsetta a ilary per riprenderi il rolex #tottiblasi -