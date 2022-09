Totti e figlia Isabel a casa di Noemi Bocchi: sgarro a Ilary Blasi. FOTO (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nuovo capitolo e nuove immagini si aggiungono al gossip che ha tenuto banco durante l'estate 2022: Francesco Totti è stato incastrato nuovamente dai paparazzi. L'ex Capitano della Roma ha deciso di uscire allo scoperto dopo l'intervista fiume rilasciata a Il Corriere della Sera. In quell'occasione ha ammesso di frequentarsi con Noemi Bocchi dallo scorso Capodanno. L'ex marito di Ilary Blasi è stato FOTOgrafato mentre usciva dalla casa della nuova compagna, non da solo ma con la figlia Isabel e un'amica. Nonostante questo, ha scelto un'uscita secondaria forse perchè con lui c'era anche la bambina. In molti attendono la reazione della Blasi che, molto probabilmente, non tarderà ad arrivare. Totti fa ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nuovo capitolo e nuove immagini si aggiungono al gossip che ha tenuto banco durante l'estate 2022: Francescoè stato incastrato nuovamente dai paparazzi. L'ex Capitano della Roma ha deciso di uscire allo scoperto dopo l'intervista fiume rilasciata a Il Corriere della Sera. In quell'occasione ha ammesso di frequentarsi condallo scorso Capodanno. L'ex marito diè statografato mentre usciva dalladella nuova compagna, non da solo ma con lae un'amica. Nonostante questo, ha scelto un'uscita secondaria forse perchè con lui c'era anche la bambina. In molti attendono la reazione dellache, molto probabilmente, non tarderà ad arrivare.fa ...

