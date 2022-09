Totti | Corona e le frasi dell’ex di Ilary | «Lui era innamorato | lei ha fatto carriera»

(Di mercoledì 14 settembre 2022) FrancescoBlasi, l’ex ‘fotografo dei vip’ Fabriziotorna all’attacco. E pubblica alcune rivelazioni sconvolgenti, apparentemente inviategli da un ex della conduttrice, Sean Brocca, che era fidanzato con lei appena prima dell’inizio della storia d’amore con l’ex capitano della Roma. «Lui era, lei ha» Sean Brocca è un modello, fidanzato conBlasi fino a poco prima dell’inizio della storia d’amore con Francesco. Molto vicino a Fabrizio, l’uomo ha mandato alcune rivelazioni che l’ex ‘fotografo dei vip’ non ha esitato a pubblicare su Instagram. «Siamo stati insieme un anno, ne sono passati 20. Durante la nostra relazione houn po’ il “ca***ne” con le ...

lawebstar_it : #TottiBlasi, c'è un altro #Corona oltre a Fabrizio che ha da ridire sull'ex coppia: - Cinzy08_ : Totti che contatta Fabrizio Corona...??????io spero che sia una bufala,perché davvero sta buttando 20 anni di matrimon… - SiraAllegrini : RT @trash_italiano: Fabrizio Corona annuncia rivelazioni inedite su Ilary Blasi e Francesco Totti. Instagram gli blocca l'account (per la s… - CaffeFou : 'Ho le prove dei tradimenti, Totti mi ha scritto'. E Fabrizio Corona viene censurato #tottiblasi #totti… - trash_italiano : Fabrizio Corona annuncia rivelazioni inedite su Ilary Blasi e Francesco Totti. Instagram gli blocca l'account (per… -

Alla bufera scatenata dall' intervista di Francesco, Ilary Blasi sceglie di rispondere con l'indifferenza, ignorando le provocazioni dell'ex marito e anche di Fabrizio, che dal suo ..., PARTONO LE MINACCE. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFEIlary Blasi si concede una serata mondana per staccare la spina e sfuggire al gossip che incalza. Al teatro dell'Opera di Roma va in scena "Serata Preljocaj" e la conduttrice è in platea per assistere ...Su TikTok, Ilary Blasi ha mostrato alcune fotografie delle sue vacanze in famiglia a Cortina: peccato che la conduttrice tv abbia dovuto optare per una decisione ‘drastica’ a causa ...