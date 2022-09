NapoliFCNews : GdS – Mertens dice no al Toronto: il retroscena di mercato sul belga #Napoli #SSCNapoli #SSCN - NapoliFCNews : Toronto? No, grazie. Il retroscena di mercato su Mertens #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - NapoliFCNews : Non solo Insigne, il Toronto era anche su un altro calciatore del Napoli: il retroscena #SSCNapoli… - NapoliFCNews : Retroscena Mertens-Toronto: il belga ha rifiutato offerta dai canadesi qualche mese fa #Napoli #SSCNapoli… -

Calciomercato.com

Calci Napoli - Bill Manning , presidente delFC, ha parlato ai microfoni di DAZN in occasione dello speciale dedicato a Bernardeschi, Insigne e Criscito, spiegando come la città canadese sia ormai un po' azzurra: CalcioNapoli24.it è ...Lo speciale mostra l'entusiasmo diper l'ex capitano del Napoli e per gli altri calciatori italiani. Lorenzo racconta diversi, sia sull'Europeo sia sulla sua esperienza a Napoli. ... Toronto, il retroscena di mercato su Bernardeschi | Mercato | Calciomercato.com Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...“Lorenzo Insigne sta affrontando una situazione familiare personale e non si allenerà. Per rispetto della famiglia Insigne, non rilasceremo più commenti su questo” questo quanto fatto sapere dal Toron ...