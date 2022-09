Torino, Buongiorno punta la Nazionale: pronto il derby con uno juventino (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il difensore del Torino Buongiorno è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione e ora punta la Nazionale L’ottimo Torino di Juric di questo inizio di stagione può contare su un Alessandro Buongiorno in grande spolvero. Un punto fermo per il tecnico granata e per la sua difesa. E grazie e queste prestazioni di alto livello, il difensore, come riportato da La Stampa, starebbe pensando anche alla convocazione in Nazionale con Roberto Mancini alla ricerca di giovani di qualità per il suo nuovo corso. Nella gerarchie del c.t., però, in avanti ci sarebbe Federico Gatti della Juventus. Per Buongiorno, quindi, aria di derby per conquistare l’azzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il difensore delè stato protagonista di un ottimo inizio di stagione e oralaL’ottimodi Juric di questo inizio di stagione può contare su un Alessandroin grande spolvero. Un punto fermo per il tecnico granata e per la sua difesa. E grazie e queste prestazioni di alto livello, il difensore, come riportato da La Stampa, starebbe pensando anche alla convocazione incon Roberto Mancini alla ricerca di giovani di qualità per il suo nuovo corso. Nella gerarchie del c.t., però, in avanti ci sarebbe Federico Gatti della Juventus. Per, quindi, aria diper conquistare l’azzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

