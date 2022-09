Tiro a volo | Europei 2022 | Maria Varricchio si ferma a un passo dal podio nella pistola sportiva Vince la tedesca Vennekamp

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La prima finale seniores aglia fuocodia segno, che si stanno tenendo all’interno del poligono di Wroclaw, lascia un po’ di amaro in bocca ai colori italiani.infatti, dopo un percorso eccezionale, fatto di una qualifica molto precisa e di una semifinale coraggiosa, risolta allo shoot off contro la portoghese Joana Castelao, si èta al quarto posto in una finale di altissimo livello, dove oltre alle medaglie vi erano in palio anche due pass olimpici per Parigi 2024. La campana, nell’atto conclusivo, dopo un’eccellente partenza si un po’ persa andando a intermittenza sino all’eliminazione, con lo score di 12/20, che le è comunque valso un importante quarto posto. Le medaglie invece se le sono spartite l’infallibile...

Esercito : Ai Campionati Europei di tiro a volo di #Lanarca (Cipro) il Graduato Scelto Luigi Lodde conquista l'argento nella s… - Karsdorpismo2 : @Theshrimp19002 @bonko89 @TheReal1_1927 @Lorenzored17 Ancora co sto tiro al volo? Sei imbarazzante. - ottopagine : Tiro a Volo, Europei: Cassandro sul gradino più alto del podio #Capua - franconemarisa : RT @_Carabinieri_: Bei risultati per il Centro Sportivo #Carabinieri ai Campionati Europei di Larnaca e Wroclaw!??nel Tiro a Volo skeet per… - R28445 : @merinaspic Hanno lanciato razzi a volo libero su praticamente ogni città a tiro, hanno sparato missili antinave su… -

Il 13enne triestino Mattia Rosati, tesserato per l'Asd bocciofila Buttrio, domenica a Belluno ha vinto il Campionato italiano Under 15 del '' nella specialitàprogressivo. Un vero trionfo per il baby atleta, che ha saputo esprimersi al meglio in questo weekend tricolore. Ilprogressivo è una prova singola della durata di 4 ...Già palcoscenico della prima Coppa del Mondo di Para Trap (2017) e di due Campionati del Mondo (2018 e 2021) riservati agli atleti con disabilità, le pedane gardesane sono nuovamente pronte ad accogli ...