Tiro a segno | Europei 2022 | Varricchio quarta nella pistola sportiva | oro alla tedesca Vennekamp

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Si ferma al quarto posto il percorso di Mariaaglia fuocodi, che si stanno svolgendo all’interno del poligono di Wroclaw. Dopo una splendida e precisa qualifica, la campana è entrata in difficoltà in una finale di altissimo livello, chiudendo con lo score di 12/20. Medaglia d’oroDoreen, vincitrice con una serie d’anticipo (Golden Hit) con il punteggio di 29/35, argentopadrona di casa polacca Klaudia Bres a 21/35 e bronzo all’ungherese Renata Sike a 17/30. Le prime due conquistato anche i pass per Parigi 2024. Pere Bres ecco le carte olimpiche per Parigi 2024, sfuma dunque per il momento l’opportunità per l’azzurra. SportFace.