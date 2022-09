Tiro a segno, Europei 2022: nella carabina 3 posizioni maschile pass olimpici per Repubblica Ceca e Norvegia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Cala il sipario sulla prima giornata di finali per la categoria senior agli Europei 2022 di Tiro a segno, in corso a Wroc?aw, in Polonia: oggi, mercoledì 14 settembre, nella carabina 3 posizioni 50 metri maschile, sono state assegnate, oltre alle medaglie ed al titolo continentale, anche le prime due carte olimpiche (massimo una per Nazione ad evento). Esultano Repubblica Ceca e Norvegia: nel Gold Medal Match il ceco Petr Nymbursky batte, al termine di una sfida tiratissima e decisa all’ultimo colpo, il norvegese Jon-Hermann Hegg, sconfitto con lo score di 16-14. Entrambi staccano, per i rispettivi Comitati olimpici d’appartenenza, la qualificazione ai Giochi. Il Ranking Match, oltre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Cala il sipario sulla prima giornata di finali per la categoria senior aglidi, in corso a Wroc?aw, in Polonia: oggi, mercoledì 14 settembre,50 metri, sono state assegnate, oltre alle medaglie ed al titolo continentale, anche le prime due carte olimpiche (massimo una per Nazione ad evento). Esultano: nel Gold Medal Match il ceco Petr Nymbursky batte, al termine di una sfida tiratissima e decisa all’ultimo colpo, il norvegese Jon-Hermann Hegg, sconfitto con lo score di 16-14. Entrambi staccano, per i rispettivi Comitatid’appartenenza, la qualificazione ai Giochi. Il Ranking Match, oltre ...

danieledv79 : RT @CuoreDora: @algida74 @mesoada @Roberto32855588 @CarloCalenda @matteorenzi Non proprio. Prestare il fianco, nel caso di R, è più che alt… - CuoreDora : @algida74 @mesoada @Roberto32855588 @CarloCalenda @matteorenzi Non proprio. Prestare il fianco, nel caso di R, è pi… - zazoomblog : Tiro a segno Europei 2022: Massimo Spinella ottavo nella pistola automatica. Pass olimpici per Francia e Germania -… - zazoomblog : Tiro a segno Europei 2022: Varricchio quarta nella pistola sportiva oro alla tedesca Vennekamp - #segno #Europei #… - sportface2016 : #Tiroasegno: bene #Varricchio nella pistola sportiva, quarto posto per l'azzurra. A Germania e Polonia la carta oli… -