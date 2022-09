Tiro a segno, Europei 2022: Maria Varricchio accede alla seconda fase della gara di pistola sportiva! (Di mercoledì 14 settembre 2022) La mattinata italiana agli Europei 2022 di Tiro a segno, in corso di svolgimento a Wroclaw, inizia col piede giusto. Maria Varricchio infatti è riuscita a centrare uno straordinario accesso alla seconda fase della difficilissima gara della pistola sportiva donne da 25m. Con lo score complessivo di 583/600, formato dal 293/300 di ieri e dal 290/300 (96-96-98) di oggi, l’azzurra si è attestata complessivamente in quinta posizione, staccando il pass per le semifinali, che inizieranno alle 11. Insieme a lei, vi saranno: la fortissima tedesca Doreen Vennekamp (592/600), la fuoriclasse greca Anna Korakaki (588/600), la veterana bulgara Antoaneta Kostadinova ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) La mattinata italiana aglidi, in corso di svolgimento a Wroclaw, inizia col piede giusto.infatti è riuscita a centrare uno straordinario accessodifficilissimasportiva donne da 25m. Con lo score complessivo di 583/600, formato dal 293/300 di ieri e dal 290/300 (96-96-98) di oggi, l’azzurra si è attestata complessivamente in quinta posizione, staccando il pass per le semifinali, che inizieranno alle 11. Insieme a lei, vi saranno: la fortissima tedesca Doreen Vennekamp (592/600), la fuoriclasse greca Anna Korakaki (588/600), la veterana bulAntoaneta Kostadinova ...

NemNemecsek : @federico_neuefr @mrcllznn Mah ! Io mi ricordo del blindato russo che schiaccia volontariamente la macchina con den… - SimplyBenny : RT @ValentinaCare20: Apprezzo che J abbia specificato che la foto non è sua. È segno di grande intelligenza interiorizzare una critica e ag… - zagdin : @baffi_francesco Starebbe bene dietro il bancone di un tiro a segno. - sportface2016 : #Tiroasegno #Europei2022 | Iniziate le qualificazioni pistola 25m: bene #Varricchio - Max7Magnus : @LUCABRAMBILLA24 @intelsgabuz @marilenagasbar1 @todorov_denis @markorusso69 Io, invece, non so fare nulla di utile.… -