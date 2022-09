TikTok usato come motore di ricerca? "Rischio fake-news altissimo" (Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - TikTok, se usato come un normale motore di ricerca “alla Google”, offre un alto tasso di disinformazione. Che nuoce ai suoi utenti, che sono in particolare giovani, visto che il mezzo si presta a questa fascia di consumo. Lo afferma un'indagine di newsGuard, la piattaforma che permette di riconoscere e distinguere le notizie attendibili dalle fake, che ha analizzato 540 risultati di TikTok basati sulla revisione dei primi 20 risultati di 27 ricerche su argomenti di attualità. Tra i risultati delle ricerche, newsGuard ha trovato che 105 video, il 19,4%, contenevano affermazioni false o fuorvianti. Molto più di quanto per esempio faccia lo stesso Google, che si rivela invece un motore di ricerca ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI -, seun normaledi“alla Google”, offre un alto tasso di disinformazione. Che nuoce ai suoi utenti, che sono in particolare giovani, visto che il mezzo si presta a questa fascia di consumo. Lo afferma un'indagine diGuard, la piattaforma che permette di riconoscere e distinguere le notizie attendibili dalle, che ha analizzato 540 risultati dibasati sulla revisione dei primi 20 risultati di 27 ricerche su argomenti di attualità. Tra i risultati delle ricerche,Guard ha trovato che 105 video, il 19,4%, contenevano affermazioni false o fuorvianti. Molto più di quanto per esempio faccia lo stesso Google, che si rivela invece undi...

