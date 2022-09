The Rugby Championship: Australia e Argentina puntano sul fattore campo per balzare in vetta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Appuntamento infrasettimanale per il quinto, e penultimo, turno della Rugby Championship, con le sfide spalmate tra giovedì e sabato e quattro squadre racchiuse in un solo punto. Tutto, dunque, ancora da decidere e Wallabies e Pumas puntano sul fattore campo per tentare l’allungo decisivo. Si inizia, infatti, giovedì al Marvel Stadium di Melbourne, dove l’Australia ospita la Nuova Zelanda in una sfida che promette spettacolo. Gli All Blacks sono attualmente primi in classifica con 10 punti, uno in più delle tre inseguitrici, ma la squadra di Ian Foster non ha ancora saputo convincere, ha subito un paio di ko clamorosi e Sam Cane e compagni hanno bisogno di una prestazione super per espugnare Melbourne e mettersi in pole position per il titolo. Di contro, invece, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Appuntamento infrasettimanale per il quinto, e penultimo, turno della, con le sfide spalmate tra giovedì e sabato e quattro squadre racchiuse in un solo punto. Tutto, dunque, ancora da decidere e Wallabies e Pumassulper tentare l’allungo decisivo. Si inizia, infatti, giovedì al Marvel Stadium di Melbourne, dove l’ospita la Nuova Zelanda in una sfida che promette spettacolo. Gli All Blacks sono attualmente primi in classifica con 10 punti, uno in più delle tre inseguitrici, ma la squadra di Ian Foster non ha ancora saputo convincere, ha subito un paio di ko clamorosi e Sam Cane e compagni hanno bisogno di una prestazione super per espugnare Melbourne e mettersi in pole position per il titolo. Di contro, invece, ...

