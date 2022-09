The People's Joker: annullate le proiezioni a Toronto per problemi legali per l'uso di personaggi della DC (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le proiezioni del film The People's Joker a Toronto 2022 sono state annullate per problemi legali causati dall'uso dei personaggi della DC. People's Joker, film proiettato al Toronto Film Festival 2022, sta affrontando dei problemi legali con Warner Bros Discovery e le proiezioni aggiuntive in programma in Canada sono state annullate. All'evento erano infatti previste altre tre proiezioni, ora tutte cancellate. La regista Vera Drew ha commentato online la situazione di The People's Joker scrivendo su Twitter: "Non ho idea di come andrà oggi e il mio team, ovviamente, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ledel film The's2022 sono statepercausati dall'uso deiDC.'s, film proiettato alFilm Festival 2022, sta affrontando deicon Warner Bros Discovery e leaggiuntive in programma in Canada sono state. All'evento erano infatti previste altre tre, ora tutte cancellate. La regista Vera Drew ha commentato online la situazione di The'sscrivendo su Twitter: "Non ho idea di come andrà oggi e il mio team, ovviamente, ...

