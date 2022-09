The Handmaid’s Tale 5 esce anche in Italia in contemporanea con gli USA: la programmazione dei nuovi episodi (Di mercoledì 14 settembre 2022) The Handmaid’s Tale 5, penultima stagione dell’acclamata serie tv interpretata e prodotta da Elisabeth Moss, debutta anche in Italia in lieve differita rispetto all’esordio sulla piattaforma Hulu negli Stati Uniti. Come negli anni precedenti anche The Handmaid’s Tale 5 sarà disponibile in esclusiva su TimVision a sole 24 ore dall’uscita oltreoceano, fissata per il 14 settembre: lo streamer di TIM, su cui è disponibile anche la serie completa con le prime quattro stagioni, distribuirà in anteprima per l’Italia i nuovi episodi, a partire da giovedì 15 settembre. A un giorno dalla messa in onda americana The Handmaid’s Tale 5 sarà quindi fruibile con la première di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) The5, penultima stagione dell’acclamata serie tv interpretata e prodotta da Elisabeth Moss, debuttainin lieve differita rispetto all’esordio sulla piattaforma Hulu negli Stati Uniti. Come negli anni precedentiThe5 sarà disponibile in esclusiva su TimVision a sole 24 ore dall’uscita oltreoceano, fissata per il 14 settembre: lo streamer di TIM, su cui è disponibilela serie completa con le prime quattro stagioni, distribuirà in anteprima per l’, a partire da giovedì 15 settembre. A un giorno dalla messa in onda americana The5 sarà quindi fruibile con la première di ...

xdolagram : buongiorno solo a the handmaid's tale sono già proiettata a quando mi metterò a letto stasera x guardare il primo e… - redintodaylight : Domani rinizia la scuola, riavrò il mio bagno, la mia zona soggiorno e la mia split schedule. E The Handmaid’s Tale. Domani piango di gioia. - karelisrodrigu7 : Este 18 sale The Handmaid's Tale temp 5 hahaha se viene lloraderaaa pura pura - 88AlisC : @sempre_f3de Lo spero davvero. Volevo il secondo film proprio perché non era stato un granché il primo, speravo ne… - SgFlory : RT @Lauramingarell3: Domani primi 2 episodi di the handmaid's tale, giovedì she hulk, venerdì le winx, domenica ritorna yargi (??) e hotd ht… -

'The handmaid's tale': sono l'unica speranza di un'America da incubo Ora su TimVision arriva la quinta stagione di " The handmaid's tale ", dal 15 settembre . Continua così la battaglia di June (Elisabeth Moss) per ricongiungersi con la piccola Hannah dopo la morte ... The Handmaid's Tale proseguirà dopo la sua sesta stagione Non è la prima volta che parlando di The Handmaid's Tale l'attenzione generale viene proiettata verso il futuro della serie. Con l'avvicinarsi della sua conclusione la curiosità verso i futuri progetti legati al brand hanno cominciato a ... Ora su TimVision arriva la quinta stagione di "tale ", dal 15 settembre . Continua così la battaglia di June (Elisabeth Moss) per ricongiungersi con la piccola Hannah dopo la morte ...Non è la prima volta che parlando diTale l'attenzione generale viene proiettata verso il futuro della serie. Con l'avvicinarsi della sua conclusione la curiosità verso i futuri progetti legati al brand hanno cominciato a ...