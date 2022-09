Tennis: Musetti, 'la chiave del match è stata disinnescare il servizio di Gojo' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bologna, 14 set. - (Adnkronos) - "Sono partito molto bene anche se lui serviva davvero forte. La chiave della partita è stata proprio disinnescare quella sua arma così micidiale". Lo dice Lorenzo Musetti dopo la sua vittoria contro Borna Gojo che permette agli azzurri di condurre 1-0 sulla Croazia nel match del gruppo A di Coppa Davis, in corso all'Unipol Arena di Bologna. "Poi il tipo di campo mi ha permesso di rispondere al meglio e l'entusiasmo del pubblico, fantastico dall'inizio alla fine, ha trasformato questo stadio in un'arena”, aggiunge il numero 30 del mondo Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bologna, 14 set. - (Adnkronos) - "Sono partito molto bene anche se lui serviva davvero forte. Ladella partita èproprioquella sua arma così micidiale". Lo dice Lorenzodopo la sua vittoria contro Bornache permette agli azzurri di condurre 1-0 sulla Croazia neldel gruppo A di Coppa Davis, in corso all'Unipol Arena di Bologna. "Poi il tipo di campo mi ha permesso di rispondere al meglio e l'entusiasmo del pubblico, fantastico dall'inizio alla fine, ha trasformato questo stadio in un'arena”, aggiunge il numero 30 del mondo

sportmediaset : Musetti regala il primo punto agli azzurri | Italia-Croazia 1-0 LIVE #coppadavis #italia-croazia #musetti… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS #CoppaDavis, Gruppo A: Italia-Croazia 1-0 Vittoria di Lorenzo #Musetti su Borna Gojo 6-4, 6-2 #SkySport #SkyTennis - SuperTennisTv : ???? Croazia 0-1 Italia ???? Lorenzo #Musetti conquista il primo punto per la squadra azzurra! ?? 6-4 6-2 a Gojo… - stone001002 : RT @federtennis: ? L-O-R-E-N-Z-O? #Musetti sconfigge Gojo in due set (6-4 6-2) e porta in vantaggio l'Italia! ???? #stayFIT | #DavisCup | #… - CarlottaTruzzi : RT @federtennis: Anche Nicola #Pietrangeli approva il rovescio di #Musetti ?? #stayFIT | #DavisCup | #IoTifoItalia | #DavisCupFinals | #ten… -