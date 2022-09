Tennis, la Coppa Davis con gli azzurri in diretta per la prima volta su Sky Sport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nella Casa dello Sport di Sky, arriva la novità della Coppa Davis (Davis Cup by Rakuten Finals).Appuntamento con la fase a gironi dal 13 al 18 settembre su Sky e in streaming su NOW per ammirare ancora una volta tante stelle del Tennis, impegnate nella competizione per nazioni più importante e prestigiosa al mondo. Sky dedicherà all’evento due canali, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, con studi dedicati pre e post match.Con... Leggi su digital-news (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nella Casa dellodi Sky, arriva la novità dellaCup by Rakuten Finals).Appuntamento con la fase a gironi dal 13 al 18 settembre su Sky e in streaming su NOW per ammirare ancora unatante stelle del, impegnate nella competizione per nazioni più importante e prestigiosa al mondo. Sky dedicherà all’evento due canali, Skye SkyUno, con studi dedicati pre e post match.Con...

