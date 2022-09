Tennis: Coppa Davis, Volandri sceglie Berrettini e Musetti per i singolari contro la Croazia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bologna, 14 set. - (Adnkronos) - Il capitano azzurro Filippo Volandri ha deciso. contro la Croazia, nella prima ma già decisiva sfida dell'Italia nel girone A di Coppa Davis alla Unipol Arena di Bologna, giocheranno Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Il carrarino aprirà il confronto alle 15 contro Borna Gojo, che l'anno scorso ai quarti a Torino ha sconfitto Lorenzo Sonego. Il romano, numero 1 azzurro, incontrerà il numero 1 croato Borna Coric, promosso dopo il forfait annunciato di Marin Cilic, assente a Bologna. A Fabio Fognini e Simone Bolelli, decimi nella Race di doppio, la classifica basata sui risultati stagionali delle coppie del circuito, il compito di affrontare i campioni olimpici Nikola Mektic e Mate Pavic, quarti nella stessa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bologna, 14 set. - (Adnkronos) - Il capitano azzurro Filippoha deciso.la, nella prima ma già decisiva sfida dell'Italia nel girone A dialla Unipol Arena di Bologna, giocheranno Matteoe Lorenzo. Il carrarino aprirà il confronto alle 15Borna Gojo, che l'anno scorso ai quarti a Torino ha sconfitto Lorenzo Sonego. Il romano, numero 1 azzurro, incontrerà il numero 1 croato Borna Coric, promosso dopo il forfait annunciato di Marin Cilic, assente a Bologna. A Fabio Fognini e Simone Bolelli, decimi nella Race di doppio, la classifica basata sui risultati stagionali delle coppie del circuito, il compito di affrontare i campioni olimpici Nikola Mektic e Mate Pavic, quarti nella stessa ...

