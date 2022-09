Tennis: Coppa Davis, oggi gli azzurri sfidano la Croazia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bologna, 14 set. - (Adnkronos) - L'Italia affronta oggi la Croazia nel primo match che qualifica alla fase finale di Coppa Davis a Malaga, in programma dal 21 al 27 novembre. Si parte alle ore 15 con il confronto tra i numeri 2 delle rispettive nazioni, poi la sfida tra i migliori classificati nel ranking. Infine il match di doppio, che si disputerà anche in caso di 2-0 per una Nazione. Capitan Filippo Volandri ha convocato Sinner, Berrettini, Musetti e la coppia di doppio Fognini-Bolelli. La Croazia sarà invece priva del suo n°1, l'ex campione degli US Open, Marin Cilic. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Fresco il ricordo dell'ultimo confronto diretto (3-1 i precedenti per i croati), il quarto di finale di Torino dell'anno scorso. Borna Gojo battè a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bologna, 14 set. - (Adnkronos) - L'Italia affrontalanel primo match che qualifica alla fase finale dia Malaga, in programma dal 21 al 27 novembre. Si parte alle ore 15 con il confronto tra i numeri 2 delle rispettive nazioni, poi la sfida tra i migliori classificati nel ranking. Infine il match di doppio, che si disputerà anche in caso di 2-0 per una Nazione. Capitan Filippo Volandri ha convocato Sinner, Berrettini, Musetti e la coppia di doppio Fognini-Bolelli. Lasarà invece priva del suo n°1, l'ex campione degli US Open, Marin Cilic. Il match è in diretta su Sky Sporte in streaming su NOW. Fresco il ricordo dell'ultimo confronto diretto (3-1 i precedenti per i croati), il quarto di finale di Torino dell'anno scorso. Borna Gojo battè a ...

