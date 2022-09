Tennis | Coppa Davis | Berrettini supera Coric e Italia batte Croazia 2-0**

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Bologna, 14 set. (Adnkronos) - L'la2-0 dopo i primi due singolari nel gruppo A di, in corso all'Unipol Arena di Bologna. A consegnare il primo punto agli azzurri è stato Lorenzo Musetti, numero 30 del mondo, che haBorna Gojo, numero 164 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 25 minuti, mentre il secondo punto agli azzurri di Volandri lo porta MatteocheBorna6-7 (4-7), 6-2, 6-1 in due ore e 20 minuti di gioco. Tra poco in campo il doppio.

Lo dice Lorenzo Musetti dopo la sua vittoria contro Borna Gojo che permette agli azzurri di condurre 1-0 sulla Croazia nel match del gruppo A di Coppa Davis, in corso all'Unipol Arena di Bologna. Lorenzo Musetti era stato colui che a marzo aveva regalato all'Italia il punto decisivo per vincere in Slovacchia e volare alla fase successiva. L'Italia batte la Croazia nella sfida inaugurale del girone A di Coppa Davis. Alla Unipol Arena di Bologna, Matteo Berrettini si è impone in rimonta nel match tra numeri uno su Borna Coric in tre set.