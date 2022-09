Temptation Island, ex protagonista del reality pubblica un video inedito di Ilary Blasi e Francesco Totti insieme nel suo locale qualche mese fa (Di mercoledì 14 settembre 2022) qualche mese fa Dagospia aveva sganciato una bomba su quello che è diventato lo scoop dell’estate. Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi il 23 ottobre 2021 erano stati avvistati tutti e tre insieme nel locale di Andrea Battistelli, protagonista di Temptation Island per il compleanno della sua fidanzata Anna Boschetti: Il 23 ottobre 2021, quattro mesi prima che questo sito lanciasse la bomba, l’ex calciatore e la conduttrice erano a cena al ristorante “La Villa”, zona Monteverde a Roma. locale di proprietà di tal Andrea Battistelli, protagonista qualche estate fa del programma tv “Temptation Island” assieme alla ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 14 settembre 2022)fa Dagospia aveva sganciato una bomba su quello che è diventato lo scoop dell’estate.e Noemi Bocchi il 23 ottobre 2021 erano stati avvistati tutti e treneldi Andrea Battistelli,diper il compleanno della sua fidanzata Anna Boschetti: Il 23 ottobre 2021, quattro mesi prima che questo sito lanciasse la bomba, l’ex calciatore e la conduttrice erano a cena al ristorante “La Villa”, zona Monteverde a Roma.di proprietà di tal Andrea Battistelli,estate fa del programma tv “” assieme alla ...

