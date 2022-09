TEKKEN 8 annunciato con Trailer e dettagli (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bandai Namco Europe S.A.S. ha annunciato TEKKEN 8, il nuovo capitolo del leggendario franchise di TEKKEN. TEKKEN 8 porta i combattimenti nella next gen, usando l’Unreal Engine 5 e arrivando solamente su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. Sviluppato dai Bandai Namco Studios, TEKKEN 8 supera i limiti dei picchiaduro sfruttando pienamente la potenza della più recente generazione di console e creando uno dei titoli graficamente più sbalorditivi e coinvolgenti del suo genere. TEKKEN 8 riprende dopo la cruenta battaglia che si è conclusa con la sconfitta di Heihachi Mishima, concentrandosi su una nuova rivalità che mette padre contro figlio, con Jin Kazama che si oppone al tentativo di Kazuya Mishima di dominare il mondo. Per il Trailer (presto dovresti trovare sul ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bandai Namco Europe S.A.S. ha8, il nuovo capitolo del leggendario franchise di8 porta i combattimenti nella next gen, usando l’Unreal Engine 5 e arrivando solamente su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. Sviluppato dai Bandai Namco Studios,8 supera i limiti dei picchiaduro sfruttando pienamente la potenza della più recente generazione di console e creando uno dei titoli graficamente più sbalorditivi e coinvolgenti del suo genere.8 riprende dopo la cruenta battaglia che si è conclusa con la sconfitta di Heihachi Mishima, concentrandosi su una nuova rivalità che mette padre contro figlio, con Jin Kazama che si oppone al tentativo di Kazuya Mishima di dominare il mondo. Per il(presto dovresti trovare sul ...

