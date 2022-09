Teatro Garibaldi | presentata la stagione 2022 23 | da Accorsi a Casagrande | da Milo a Sal Da Vinci

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – “Unateatrale affascinante con nove spettacoli e attori di alto livello”. Così il Sindaco Mirra ha aperto la conferenza stampa di presentazione dellateatrale/23. Al Salone degli Specchi, accanto al direttore delPubblico Campano Alfredo Balsamo, erano presenti anche gli attori Antonio, Elisabetta Mirra, Adriano Falivene, Ania Cecilia, Claudia Vietri e Maurizio. Sarà proprio l’attore napoletano ad inaugurare, sabato 5 novembre, la nuovadelcon lo spettacolo “A tu per tre 2.0”. “La nuova– ha annunciato il Sindaco Mirra – sarà l’occasione per ripartire anche con i bellissimi ...

Ale_Riks : @SiciliaPreziosa Piazza Ruggero Settimo Palermo. Ma per i palermitani è piazza Politeama dal nome del teatro Politeama Garibaldi. - BisceglieLiveIt : «Dopo il Garibaldi, anche il Teatro Don Sturzo finisce nell’oblio con il duo Angarano-Silvestris?» - PrimaveraDeiTea : Teatro Studio Krypton, presenta ‘La divina Calabria'. Il primo appuntamento è per il 3 Ottobre alle 11 presso Corso… -

gonews

... sala della Lettura e sala del Camino) nell'Area Stand - Accademia di Belle Arti, al...sono state invece installate nelle stazioni della Metropolitana di Napoli nelle fermate di Piazza,...Piazzaospiterà invece dalle ore 17.30 tre divertenti spettacoli didi strada: 'Stop' di Circo Ramingo, 'Malleabile' di Peppino Marabita e 'In Valigia' di Mario Barnaba, tutti in ... 150+50: un doppio anniversario da festeggiare nella nuova stagione del Teatro Garibaldi di Figline Com’è noto, lo storico complesso architettonico ubicato lungo il corso Garibaldi fu inaugurato nel 1862 divenendo progressivamente il centro degli spettacoli cittadini, con una stagione di teatro musi ...Comprenderà anche via Roma e via XXV Aprile, sarà consentito il transito dei mezzi pubblici. E' solo una delle 49 iniziative in programma: ecco il calendario completo ...