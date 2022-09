Teatro comunale “Vittorio Emmanuele”, venerdì la cerimonia di apertura (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – venerdì 16 settembre alle ore 11 si terrà la cerimonia di apertura e inaugurazione del Teatro comunale “Vittorio Emmanuele” alla presenza del sindaco, degli amministratori e delle autorità civili e religiose. Il Teatro sarà aperto alla cittadinanza a partire dalle ore 17 e fino alle ore 23, lasso di tempo in cui si terranno anche degli spettacoli con ingresso libero. Com’è noto, lo storico complesso architettonico ubicato lungo il corso Garibaldi fu inaugurato nel 1862 divenendo progressivamente il centro degli spettacoli cittadini, con una stagione di Teatro musicale, balletti, feste di carnevale e tombolate. Si deve poi a Celestino Bosco Lucarelli, che governò la città dal 1861 al 1869, il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –16 settembre alle ore 11 si terrà ladie inaugurazione del” alla presenza del sindaco, degli amministratori e delle autorità civili e religiose. Ilsarà aperto alla cittadinanza a partire dalle ore 17 e fino alle ore 23, lasso di tempo in cui si terranno anche degli spettacoli con ingresso libero. Com’è noto, lo storico complesso architettonico ubicato lungo il corso Garibaldi fu inaugurato nel 1862 divenendo progressivamente il centro degli spettacoli cittadini, con una stagione dimusicale, balletti, feste di carnevale e tombolate. Si deve poi a Celestino Bosco Lucarelli, che governò la città dal 1861 al 1869, il ...

