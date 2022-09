Talismano Giroud: se segna, il Milan vince. Eppure si arrabbia: 'Deluso per il cambio' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un uomo, una sentenza. Con questa siamo arrivati a quota quattordici e il felice abbinamento prosegue. Quattordici come il numero di partite nelle quali Giroud ha segnato in rossonero (18 gol), ovvero ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un uomo, una sentenza. Con questa siamo arrivati a quota quattordici e il felice abbinamento prosegue. Quattordici come il numero di partite nelle qualihato in rossonero (18 gol), ovvero ...

sportli26181512 : Talismano Giroud: se segna, il Milan vince. Eppure si arrabbia: 'Deluso per il cambio': Talismano Giroud: se segna,… - RAYAN50389447 : RT @Gazzetta_it: Talismano Giroud: se segna, il Milan vince. Eppure si arrabbia: 'Deluso per il cambio' - MaStep92__ : RT @Gazzetta_it: Talismano Giroud: se segna, il Milan vince. Eppure si arrabbia: 'Deluso per il cambio' - Gazzetta_it : Talismano Giroud: se segna, il Milan vince. Eppure si arrabbia: 'Deluso per il cambio' - sportli26181512 : Talismano Giroud: quando segna, il Milan vince sempre: Con Ibrahimovic che rientrerà a gennaio e Origi e Rebic out… -