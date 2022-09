SYNDUALITY | Il nuovo sparatutto di Bandai Namco

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 14 settembre 2022)Europe S.A.S. ha annunciato, ungioco che è parte di un transmedia Sci-fi franchise recentemente annunciato e sviluppato da Game Studio.è uno Sci-fi Shooter ambientato in un mondo distopico futuristico in cui umani e AI devono coesistere e cooperare per sopravvivere. Il gioco sarà disponibile per PlayStation®5, Xbox Series XS, e PC.si svolge nel 2222, anni dopo che una misteriosa pioggia velenosa chiamata “The Tears of the New Moon” ha spazzato via la maggior parte dell’umanità e dato alla luce creature deformi che ora cacciano la popolazione. In mezzo alla calamità, gli umani sono stati forzati a costruire un rifugio sotterraneo chiamato Amasia, dove hanno scoperto e iniziato a collaborare con forme di intelligenza artificiale ...