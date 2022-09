Sylvester Stallone tifa Roma | la foto con la maglia giallorossa E i tifosi | “Prenderebbe meno gialli di Mancini”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Un Rocky o un Rambo a Mourinho farebbe pure comodo, vista la carenza di difensori centrali. L’attore americanoha posato sulla terrazza dei Musei Vaticani con lanumero 12 ricevuta in regalo dalla. Dopo aver presenziato al Gp di Monza,si trova nella Capitale per pubblicizzare il lancio di Paramount+ e della serie Tulsa King. SLY ?????????? pic.twitter.com/TJUJfzfdAv — AS(@OfficialAS) September 14, 2022 Idella, commentando lapostata sugli account social del club, non hanno mancato di ironizzare sul tifo giallorosso di. “Che fa a?”, chiude un utente. La risposta: “Un film ...

Sylvester Stallone è a Roma per un evento esclusivo che si terrà questa sera a Cinecittà. Si tratta infatti della nuova serie tv che lo vede protagonista (Tulsa King) prodotta da Paramountplus. Sylvester Stallone è arrivato a Roma per promuovere una serie nella quale sarà protagonista, Tulsa King. Stamattina, 14 settembre, L'A.S. Roma ha pubblicato un tweet sulla sua pagina ufficiale con Stallone che posa con una maglia molto speciale ai Musei Vaticani.