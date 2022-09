Swiatek, nuova gioia dopo il trionfo a New York: coinvolta anche Jabeur (Di mercoledì 14 settembre 2022) Continua il 2022 da record di Iga Swiatek, primo rappresentante della Polonia (uomo o donna) a diventare numero 1 del mondo in singolare. A New York ha festeggiato il suo terzo titolo dello Slam e il ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Continua il 2022 da record di Iga, primo rappresentante della Polonia (uomo o donna) a diventare numero 1 del mondo in singolare. A Newha festeggiato il suo terzo titolo dello Slam e il ...

Eurosport_IT : La nuova regina di New York ???? #Swiatek | #USOpen | #EurosportTENNIS - Deiana_Luca9 : RT @Ubitennis: US Open, Scanagatta: 'La nuova regina del tennis si chiama Iga Swiatek' [VIDEO] - Ubitennis : US Open, Scanagatta: 'La nuova regina del tennis si chiama Iga Swiatek' [VIDEO] - Ubitennis : US Open, Scanagatta: 'La nuova regina del tennis si chiama Iga Swiatek' [VIDEO] - AntoCifa : RT @Eurosport_IT: Ecco la nuova regina di New York ???? Rivivi gli highlights della finale tra la Swiatek e la Jabeur in soli 3' ???? #USOpen… -