Supplenza 2022: le nomine ci sono state, ma sono corrette? Da Bari a Napoli a Trapani, ecco segnalazioni dei sindacati (Di mercoledì 14 settembre 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23: alla casistica dei "difetti" dell'algoritmo si aggiungono altre problematiche che offuscano il funzionamento dell'intero sistema. Non solo gli Uffici Scolastici hanno attivato più turni di nomina in presenza di disponibilità non complete perchè non erano ancora ultimate le operazioni precedenti, ma si verifica anche che alcuni incarichi sono assegnati ad aspiranti che, ad un attento controllo da parte delle segreterie scolastiche, risultano poi non essere in possesso del titolo di accesso alla graduatoria oppure rinunciano perchè già in ruolo, o ancora si presentano con un punteggio non corretto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 settembre 2022) Supplenze anno scolastico/23: alla casistica dei "difetti" dell'algoritmo si aggiungono altre problematiche che offuscano il funzionamento dell'intero sistema. Non solo gli Uffici Scolastici hanno attivato più turni di nomina in presenza di disponibilità non complete perchè non erano ancora ultimate le operazioni precedenti, ma si verifica anche che alcuni incarichiassegnati ad aspiranti che, ad un attento controllo da parte delle segreterie scolastiche, risultano poi non essere in possesso del titolo di accesso alla graduatoria oppure rinunciano perchè già in ruolo, o ancora si presentano con un punteggio non corretto. L'articolo .

