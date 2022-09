SuperEnalotto | a Ladispoli centrato un “5” da 5mila euro

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 settembre 2022)– Il Lazio colpisce ancora al: nel concorso del 13 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati cinque “5” del valore di 5.239,13. La prima giocata vincente è stata centrata nel caffè di Circonvallazione Clodia 36/E a Roma mentre l’altra è arrivata presso la tabaccheria di via Duca degli Abruzzi 112/114 a, in provincia di Roma. Le altre tre, sono arrivate tutte nella Capitale rispettivamente nel bar di via Ennio Bonifazi 6A/ 8, nel tabacchi di via Genzano 160 e nell’esercizio di via delle Case Basse 195. Il Jackpot, intanto, sale a quota 271,5 milioni di– record per il gioco – che saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni difiniti a Montappone (FM), ...