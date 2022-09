Superbonus | sbloccati i fondi | ecco 20 miliardi La cessione del credito può ripartire | in salvo 30mila imprese

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La battaglia del, che ha tenuto in ostaggio il decreto Aiuti bis per settimane, si è chiusa con una mediazione risolutiva del governo che ha messo d?accordo tutti i partiti....

Ilè uno strumento importante e i crediti vannoin modo serio, risolvendo la questione della responsabilità in solido e togliendo dall'incertezza decine di migliaia di famiglie e ...... visto che ci sono imprese con 47mila addetti che altrimenti chiudono Vannosubito quei crediti'. Parlando in generale del, Conte ha concluso che esso è una 'misura di sistema ...La battaglia del Superbonus, che ha tenuto in ostaggio il decreto Aiuti bis per settimane, si è chiusa con una mediazione risolutiva del governo che ha messo d’accordo tutti i ...Ironico Francesco Boccia, responsabile Enti locali della Segreteria nazionale PD e capolista al Senato in Puglia: "La destra che votò contro quando lo istitui ...