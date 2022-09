Striscia la notizia | le nuove veline Cosmary e Anastasia | chi sono

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Bionda e mora come da tradizionelapresenta le. Si chiamanoFasanelli eRonca e saranno i due gioielli di Antonio Ricci, che balleranno sull’iconico tavolo del tg satirico che prenderà il via con la 35esima edizione martedì 27 settembre su Canale 5.Fasanelli eRoncaledila,L’annuncio ufficiale è arrivato oggi con una comunicazione sul sito e sui social dila(la mora) è già molto amata dal pubblico più giovane in quanto è stata una ballerina di Amici. Non è nuova al piccolo schermo nemmeno ...

