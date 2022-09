Stranger Things 5: Eddie Munson tornerà nella serie Netflix? (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il produttore esecutivo di Stranger Things 5, Shawn Levy, ha parlato di un possibile ritorno di Eddie Munson, scomparso nel finale della quarta stagione. Dopo aver conquistato ben 5 Emmy Award, gli "Oscar" dedicati alla televisione, Stranger Things 5 torna a far parlare di sé con una notizia che riguarda il personaggio di Eddie Munson, interpretato nella serie Netflix da Joseph Quinn. Parlando con The Hollywood Reporter, il produttore esecutivo Shawn Levy ha espresso il suo pensiero sulla possibilità di rivedere in futuro l'eroe che ha sacrificato la sua vita per assicurare del tempo in più ai suoi amici durante la lotta contro Vecna nel finale della quarta stagione di Stranger ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il produttore esecutivo di5, Shawn Levy, ha parlato di un possibile ritorno di, scomparso nel finale della quarta stagione. Dopo aver conquistato ben 5 Emmy Award, gli "Oscar" dedicati alla televisione,5 torna a far parlare di sé con una notizia che riguarda il personaggio di, interpretatoda Joseph Quinn. Parlando con The Hollywood Reporter, il produttore esecutivo Shawn Levy ha espresso il suo pensiero sulla possibilità di rivedere in futuro l'eroe che ha sacrificato la sua vita per assicurare del tempo in più ai suoi amici durante la lotta contro Vecna nel finale della quarta stagione di...

