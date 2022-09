“Storie di Musica”, torna il format di Alberto Salerno con una puntata dedicata alla RCA Italiana (Di mercoledì 14 settembre 2022) MILANO – torna online con la sua quarta stagione “Storie di Musica”, sul canale YouTube di Alberto Salerno (foto). “Storie di Musica”, format ideato e condotto da Alberto Salerno, ritorna dopo la pausa estiva con una grande puntata in cui si ripercorre la storia della RCA Italiana durante gli anni Sessanta. Insieme a Ernesto Migliacci, figlio del grande Franco, si ricostruisce non solo la storia della RCA, ma anche tutti gli aneddoti legati a cantanti, dirigenti e a tutte le produzioni che sono state fatte negli studi di registrazione siti al mitico km 12 di Via Tiburtina a Roma. Salerno e Migliacci ricorderanno i grandi successi della RCA come, ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 settembre 2022) MILANO –online con la sua quarta stagione “di”, sul canale YouTube di(foto). “di”,ideato e condotto da, ridopo la pausa estiva con una grandein cui si ripercorre la storia della RCAdurante gli anni Sessanta. Insieme a Ernesto Migliacci, figlio del grande Franco, si ricostruisce non solo la storia della RCA, ma anche tutti gli aneddoti legati a cantanti, dirigenti e a tutte le produzioni che sono state fatte negli studi di registrazione siti al mitico km 12 di Via Tiburtina a Roma.e Migliacci ricorderanno i grandi successi della RCA come, ...

Lopinionista : 'Storie di Musica', torna il format di Alberto Salerno con una puntata dedicata alla RCA Italiana… - ConservatorioCN : propone [Storie di Musica] Il 16 settembre 1977 ci lascia Maria Anna Cecilia Sofia Kalos, in arte Maria Callas, la… - Ari_jm_mh : RT @SEULGIXLUVV: Yoongi amore bello che ritorna su Instagram con i suoi meravigliosi post con un emoticon come didascalia,è un patato perch… - emanuelaneri_ : RT @PaolaCorb: L’arte ci consola, ci solleva, l’arte ci orienta. Noi non siamo solo quel che mangiamo e l’aria che respiriamo. Siamo anche… - peaxhymin : RT @SEULGIXLUVV: Yoongi amore bello che ritorna su Instagram con i suoi meravigliosi post con un emoticon come didascalia,è un patato perch… -