Stop al tetto per lo stipendio dei superdirigenti pubblici: il governo vuole rimetterlo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo le polemiche delle scorse ore, il governo ha presentato un emendamento al decreto Aiuti bis per reintrodurre il tetto agli stipendi dei dirigenti pubblici, aggirato dal decreto Aiuti bis approvato ieri dal Senato. L’emendamento andrebbe a sopprimere l’art. 41 bis del decreto votato ieri dall’aula di Palazzo Madama dopo settimane di stallo a causa delle modifiche al Superbonus. Tra le misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali contenute provvedimento da 17 miliardi, è prevista anche la possibilità di un trattamento economico accessorio per i capi di polizia, forze armate e pubblica amministrazione, eventualmente in deroga al limite di 240mila euro stabilito per i dirigenti pubblici. Il testo è ora all’esame della commissione Bilancio della Camera, prima di passare ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo le polemiche delle scorse ore, ilha presentato un emendamento al decreto Aiuti bis per reintrodurre ilagli stipendi dei dirigenti, aggirato dal decreto Aiuti bis approvato ieri dal Senato. L’emendamento andrebbe a sopprimere l’art. 41 bis del decreto votato ieri dall’aula di Palazzo Madama dopo settimane di stallo a causa delle modifiche al Superbonus. Tra le misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali contenute provvedimento da 17 miliardi, è prevista anche la possibilità di un trattamento economico accessorio per i capi di polizia, forze armate e pubblica amministrazione, eventualmente in deroga al limite di 240mila euro stabilito per i dirigenti. Il testo è ora all’esame della commissione Bilancio della Camera, prima di passare ...

