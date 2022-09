Stone Cold | “Ritirarmi così giovane è stato struggente”

(Di mercoledì 14 settembre 2022)Steve Austin è una delle vere e proprie leggende viventi del mondo del wrestling. La sua carriera è stata ricca di momenti memorabili che hanno scritto capitoli di storia della federazione dei McMahon. Purtroppo il suo percorso è staot condito da noie fisiche che lo hanno costretto ad un prematuro ritiro e proprio questo èl’oggetto di conversazione di una sua ultima intervista. Vero amore “Credetemi, il ritiro a 38 anni è stata una delle cose piu’ difficili da mandare giu’ in tutta la mia vita. Allontanarmi da questo business, una delle cose che amo di piu’. Ho la famiglia, certo, che io adoro, ma il wrestling, o come viene chiamato ora Sports Entertainment, è importante allo stesso modo. E’ la mia piu’ grande passione“.

