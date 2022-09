Stipendi super manager di Stato: il governo rimette il tetto. L’emendamento di Palazzo Chigi. Il testo bocciato (Di mercoledì 14 settembre 2022) Secondo quanto viene riferito da fonti di Palazzo Chigi, il governo Draghi ha presentato un emendamento soppressivo dell’art 41 bis del decreto aiuti bis che domani, 15 settembre 2022, approderà nell'aula della Camera dopo essere Stato approvato ieri dal Senato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 settembre 2022) Secondo quanto viene riferito da fonti di, ilDraghi ha presentato un emendamento soppressivo dell’art 41 bis del decreto aiuti bis che domani, 15 settembre 2022, approderà nell'aula della Camera dopo essereapprovato ieri dal Senato L'articolo proviene da Firenze Post.

