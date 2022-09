Stato dell’Unione, von der Leyen: “Tetto ai ricavi delle aziende elettriche” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nel suo discorso sullo Stato dell’Unione (europea) la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha presentato la proposta di un Tetto ai ricavi delle aziende che producono elettricità a basso costo. Obiettivo: reperire 140 miliardi di euro. Una somma enorme da redistribuire fra gli Stati membri dell’Unione europea per attutire il violento impatto della crisi energetica sulle bollette di famiglie e imprese di tutta Europa. Von der Leyen ha parlato oggi 14 settembre a Strasburgo, di fronte all’Europarlamento, presente anche Olena Zelenska, moglie del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Foto Ansa/Epa Christophe Petit TessonSulla guerra della Russia in Ucraina Ursula von der Leyen non ha usato mezzi ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nel suo discorso sullo(europea) la presidente della Commissione, Ursula von der, ha presentato la proposta di unaiche producono elettricità a basso costo. Obiettivo: reperire 140 miliardi di euro. Una somma enorme da redistribuire fra gli Stati membrieuropea per attutire il violento impatto della crisi energetica sulle bollette di famiglie e imprese di tutta Europa. Von derha parlato oggi 14 settembre a Strasburgo, di fronte all’Europarlamento, presente anche Olena Zelenska, moglie del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Foto Ansa/Epa Christophe Petit TessonSulla guerra della Russia in Ucraina Ursula von dernon ha usato mezzi ...

ladyonorato : Ora in #plenaria a #Strasburgo , #UrsulavonderLeyen presenta lo Stato dell’Unione con ospite la first lady ucraina… - ignaziocorrao : La #destra degli amici di #Meloni e #Salvini assente tra i banchi dell’ala a loro assegnata al @Europarl_IT mentre… - Rinaldi_euro : La Commissione in Aula sullo stato dell’Unione. Vediamo cosa ci raccontano sulla crisi energetica! - dei_alba : RT @yarynagrusha: La profetica maglietta de @Linkiesta Ucraina, Europa è dove deve essere: al Parlamento Europeo il giorno del discorso sul… - christianrocca : RT @yarynagrusha: La profetica maglietta de @Linkiesta Ucraina, Europa è dove deve essere: al Parlamento Europeo il giorno del discorso sul… -

Come funzionano i contatori intelligenti Implementare il piano europeo di razionamento dell' energia elettrica e del gas " presentato in occasione del discorso sullo Stato dell Unione dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Strasburgo ma anticipato da diversi giornali internazionali nei giorni scorsi " spetterà al governo che si insedierà ... Elezioni 2022, de Magistris con Pablo Iglesias a Napoli L'appuntamento è per sabato alle 10,30 in via Cisterna dell'Olio, dove il portavoce di Unione popolare avrà modo di confrontarsi con l'ex leader di Podemos (Iglesias è stato tra i fondatori del ... Il Foglio Implementare il piano europeo di razionamento' energia elettrica e del gas " presentato in occasione del discorso sullodalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Strasburgo ma anticipato da diversi giornali internazionali nei giorni scorsi " spetterà al governo che si insedierà ...L'appuntamento è per sabato alle 10,30 in via Cisterna'Olio, dove il portavoce dipopolare avrà modo di confrontarsi con l'ex leader di Podemos (Iglesias ètra i fondatori del ... Lo stato dell'Unione. Il discorso di Ursula von der Leyen