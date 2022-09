Stasera Rai 1 trasmette "Il ladro di merendine", primo episodio di Montalbano trasmesso 23 anni fa. Restaurato in Ultra Hd è un'esperienza tutta nuova (Di mercoledì 14 settembre 2022) In tv torna l’amatissimo Commissario Montalbano, interpretato ovviamente dall’insostituibile Luca Zingaretti. Ma lo fa in modo nuovo, perché Il ladro di merendine, l’episodio Stasera in onda su Rai 1 alle 21.25 è stato Restaurato con l’ultimissima risoluzione 4k. Vuol dire maggiore nitidezza, colori più accesi, immagini che sembrano dare vita reale ai personaggi. Il tutto associato alle imprese del Commissario più amato della tv e record di telespettatori in tutto il mondo. Insomma, si tratta della replica di un grande classico, ma sarà un’esperienza tutta nuova. Il Commissario ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 14 settembre 2022) In tv torna l’amatissimo Commissario, interpretato ovviamente dall’insostituibile Luca Zingaretti. Ma lo fa in modo nuovo, perché Ildi, l’in onda su Rai 1 alle 21.25 è statocon l’ultimissima risoluzione 4k. Vuol dire maggiore nitidezza, colori più accesi, immagini che sembrano dare vita reale ai personaggi. Il tutto associato alle imprese del Commissario più amato della tv e record di telespettatori in tutto il mondo. Insomma, si tratta della replica di un grande classico, ma sarà un’. Il Commissario ...

