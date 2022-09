Spreco di cibo | italiani consapevoli

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Oltre il 60% deglidichiara di amare la frutta e la verdura fresca e il 66% consuma frutta fresca tutti i giorni, con una forte consapevolezza in merito al tema delloalimentare globale. Il 96% dei rispondenti, infatti, dichiara di averne una chiara percezione, ma solo il 43% ne conosce l’entità. In occasione della Giornata internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari, che si celebra il 29 settembre, Babaco Market, delivery 100% made in Italy di frutta e verdura fuori dall’ordinario che combatte loche si origina dal campo al mercato, presenta i dati emersi da una ricerca commissionata a Bva-Doxa. Secondo i dati, un quarto deglinon è a conoscenza dell’impatto delloalimentare sul cambiamento climatico. I criteri ...