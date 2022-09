“Speriamo…”: Juventus-Benfica, Allegri svela tutto e tifosi sbigottiti (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Juventus scenderà questa sera in campo contro il Benfica all’Allianz Stadium: nel pre-partita Allegri ha parlato così. La Juventus ospiterà questa sera all’Allianz Stadium il Benfica per questo secondo appuntamento stagionale di Champions League. Dopo il pareggio arrivato alla fine in modo rocambolesco con la Salernitana in Serie A, i bianconeri vogliono dare già Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lascenderà questa sera in campo contro ilall’Allianz Stadium: nel pre-partitaha parlato così. Laospiterà questa sera all’Allianz Stadium ilper questo secondo appuntamento stagionale di Champions League. Dopo il pareggio arrivato alla fine in modo rocambolesco con la Salernitana in Serie A, i bianconeri vogliono dare già Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ???? #JuventusBenfica, nel pre-partita ha parlato così Massimiliano #Allegri ?? L'obiettivo è principalmente uno:… - ZonaBianconeri : RT @gobbaccio17: Miglior formazione possibile con quelli che avevamo a disposizione, speriamo bene #JuveBenfica #UCL #Juventus - gobbaccio17 : Miglior formazione possibile con quelli che avevamo a disposizione, speriamo bene #JuveBenfica #UCL #Juventus - thegrandmaximus : RT @Frances59196610: Per adesso #Arrivabene ha fatto tt il contrario che ci comunicava. Speriamo che lo fa anche con #Allegri #Allegriout #… - ZonaBianconeri : RT @doppiam79: Speriamo tutti di vincere ma adesso farla passare per un'impresa anche no... per favore. #JuveBenfica #UCL #juventusbenfica… -

Juve, Allegri: 'Perdendo comprometti tanto, vincendo non hai già passato il turno. Con Rui Costa ci siamo detti...' 1 Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus , è intervenuto a Prime Video prima della sfida di Champions League con il Benfica: '... Speriamo stasera di far meglio. E' una partita importante ma non ... Padovan: 'Stasera occasione ghiotta per il Napoli' Speriamo che Spalletti e il Napoli colgano questa chance. Girone alla portata adesso Questo sì, ma ... Juventus e Milan Deve dare risposte importanti, perché l'esordio in Champions è stato deludente. ... 1 Massimiliano Allegri , tecnico della, è intervenuto a Prime Video prima della sfida di Champions League con il Benfica: '...stasera di far meglio. E' una partita importante ma non ...che Spalletti e il Napoli colgano questa chance. Girone alla portata adesso Questo sì, ma ...e Milan Deve dare risposte importanti, perché l'esordio in Champions è stato deludente. ...