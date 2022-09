Spari in azienda, muore 61enne di Romano: fermato il presunto omicida, è bergamasco (Di mercoledì 14 settembre 2022) Casale Cremasco Vidolasco. Viveva a Romano di Lombardia l’uomo di 61 anni ucciso mercoledì mattina a colpi di arma da fuoco all’interno della Classe A Energy di Casale Cremasco Vidolasco, in provincia di Cremona. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 9.47, un uomo armato di fucile avrebbe esploso diversi colpi ferendo a morte il titolare dell’azienda, Fausto Gozzini, che l’aveva rilevata tre anni fa. L’episodio è avvenuto all’interno dell’azienda che si occupa di produzione, fornitura e installazione di sistemi a energia rinnovabile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Area unica per l’emergenza urgenza (Areu) con ambulanza, automedica ed elisoccorso, ma per il 61enne non c’ è stato nulla da fare. L’intera area circostante l’impresa è stata blindata dai carabinieri e la strada chiusa in ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 settembre 2022) Casale Cremasco Vidolasco. Viveva adi Lombardia l’uomo di 61 anni ucciso mercoledì mattina a colpi di arma da fuoco all’interno della Classe A Energy di Casale Cremasco Vidolasco, in provincia di Cremona. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 9.47, un uomo armato di fucile avrebbe esploso diversi colpi ferendo a morte il titolare dell’, Fausto Gozzini, che l’aveva rilevata tre anni fa. L’episodio è avvenuto all’interno dell’che si occupa di produzione, fornitura e installazione di sistemi a energia rinnovabile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Area unica per l’emergenza urgenza (Areu) con ambulanza, automedica ed elisoccorso, ma per ilnon c’ è stato nulla da fare. L’intera area circostante l’impresa è stata blindata dai carabinieri e la strada chiusa in ...

