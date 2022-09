Spalletti: «Ho tenuto fuori Raspadori per farlo entrare al momento giusto, non perché gli ho preferito un altro» (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa al termine della seconda di Champions contro i Rangers. In cosa è stato bravo il Napoli? «Bravi dopo la partenza e dopo il rigore sbagliato a mantenere convinzione di portare a casa i tre punti. Ci han creato problemi come ci aspettavamo. Si son create mischie pericolosissime. Invece di intimorirci ci han fatto reagire, ci han fatto provare a riportare il discorso su palleggio e fraseggio per fargli gol. La partita in certi punti è stata molto equilibrata e difficile, ma non abbiamo mai perso equilibrio e smesso di fare il nostro calcio. Quando si perdeva palla non ci abbassavamo e montavamo subito addosso per pressare. Infatti è stata una partita di livello e spessore della mia squadra, li ringrazio per avermi fatto vivere una serata così bella in panchina» Una vittoria di tutto il collettivo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’allenatore del Napoli, Luciano, ha parlato in conferenza stampa al termine della seconda di Champions contro i Rangers. In cosa è stato bravo il Napoli? «Bravi dopo la partenza e dopo il rigore sbagliato a mantenere convinzione di portare a casa i tre punti. Ci han creato problemi come ci aspettavamo. Si son create mischie pericolosissime. Invece di intimorirci ci han fatto reagire, ci han fatto provare a riportare il discorso su palleggio e fraseggio per fargli gol. La partita in certi punti è stata molto equilibrata e difficile, ma non abbiamo mai perso equilibrio e smesso di fare il nostro calcio. Quando si perdeva palla non ci abbassavamo e montavamo subito addosso per pressare. Infatti è stata una partita di livello e spessore della mia squadra, li ringrazio per avermi fatto vivere una serata così bella in panchina» Una vittoria di tutto il collettivo ...

