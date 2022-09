Spagna | la strategia chavista? di Sánchez contro il carovita

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Il primo ministro spagnolo Pedroha invitato i rivenditori a limitare l’aumento dei prezzi degli alimenti e prodotti di prima necessità, nel tentativo dillare la peggiore crisi del costo della vita degli ultimi decenni. In un’intervista trasmessa dall’emittente statale TVE, il leader socialista ha fatto un appello “per la responsabilità collettiva”, chiedendo di porre un tetto ai prezzi dei generi alimentari: “È necessario fare appello agli attori sociali, in particolare agli uomini d’affari, affinché si impegnino”. Ugualmente, il premier ha confermato che il suo governo sta studiando tutte le alternative per contenere la crisi dei prezzi, scatenata dall’aumento delle materie prime, il trasporto e l’inflazione. Tra queste misure ci sarebbe anche la distribuzione di una scatola con alcuni prodotti di prima necessità, come uova, latte, ...

erovida : È stato un vero piacere partecipare all'evento di Confassociazioni Spagna e discutere di strategia industriale per… - voceditalia : #Spagna | La nuova strategia di Sánchez: “Mostriamo i nostri successi a tutta la Spagna” - voceditalia : La nuova strategia di Sánchez: “Mostriamo i nostri successi a tutta la Spagna” - houseklan : @m_spagna @claudiocerasa Tradotto per pentadementi, ce lo spiega lui come si arriva alla pace? Quindi lui e`content… - m_spagna : @claudiocerasa Sei proprio un imbecille spargi merda che per altro rimane lì con la faccia da vile pancotto. Ques… -

Il Fatto Quotidiano

... vent'anni fa, fondata su unatotalmente extra ordinem . Si conosce meno il "viaggio" ... Da decenni in Francia " come in altri paesi d'Europa (Germania, Regno Unito,, Portogallo) " ...La logistica italiana per l'aerospazio cresce anche in, rafforzando allo stesso tempo la sua diffusione in Europa. La società campana Ala, ...compiamo un ulteriore passo nella nostradi ... La Spagna ridurrà l’Iva sul gas al 5%: ecco la strategia di Pedro Sanchez per contrastare la crisi… Onza, casa di produzione indipendente spagnola e Garbo Produzioni, società audiovisiva della produttrice e imprenditrice Maite Bulgari hanno siglato un'alleanza ...Onza, casa di produzione indipendente spagnola creatrice di serie di successo come The Department of Time, Little Coincidences, Parot e Hernán e Garbo Produzioni, la società ...