Sospesi per avere percepito il bonus covid e “mai più ricandidati”. La Lega ci ripensa: seggi blindati per i “furbetti”. E Toti imbarca l’ex M5s (Di mercoledì 14 settembre 2022) Su di loro la Lega era stata dura e inflessibile. “Io ho dato indicazione che chiunque abbia preso o fatto richiesta del bonus venga sospeso e in caso di elezioni non ricandidato“, diceva diretto e irremovibile il segretario del Carroccio, Matteo Salvini commentando, il 12 agosto 2020 ad Agorà Estate, la notizia dei parlamentari e dei consiglieri regionali che avevano richiesto e ottenuto il bonus covid per le partite Iva, destinato ai liberi professionisti penalizzati dalla pandemia. Qualche giorno prima il leader della Lega aveva addirittura parlato di dimissioni. Dichiarazioni che non sono rimaste solo parole al vento. La Lega, infatti, è passata immediatamente ai fatti sospendendo i 3 parlamentari nazionali coinvolti: prima il mantovano Andrea Dara e la piacentina Elena Murelli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Su di loro laera stata dura e inflessibile. “Io ho dato indicazione che chiunque abbia preso o fatto richiesta delvenga sospeso e in caso di elezioni non ricandidato“, diceva diretto e irremovibile il segretario del Carroccio, Matteo Salvini commentando, il 12 agosto 2020 ad Agorà Estate, la notizia dei parlamentari e dei consiglieri regionali che avevano richiesto e ottenuto ilper le partite Iva, destinato ai liberi professionisti penalizzati dalla pandemia. Qualche giorno prima il leader dellaaveva addirittura parlato di dimissioni. Dichiarazioni che non sono rimaste solo parole al vento. La, infatti, è passata immediatamente ai fatti sospendendo i 3 parlamentari nazionali coinvolti: prima il mantovano Andrea Dara e la piacentina Elena Murelli ...

