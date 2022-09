Sorpresa Poste: chi può avere 1.000 euro di buoni benzina (Di mercoledì 14 settembre 2022) Poste Italiane continua con la promozione dell’ampio ventaglio di servizi bancari e di finanziamento che offre alla clientela e stavolta ci sono, come premio, anche mille euro di buoni benzina Vi segnaliamo spesso le operazioni a premio organizzate da Poste. Si tratta di sistemi intelligenti per promuovere servizi e ampliare la clientela fornendo comunque servizi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 14 settembre 2022)Italiane continua con la promozione dell’ampio ventaglio di servizi bancari e di finanziamento che offre alla clientela e stavolta ci sono, come premio, anche millediVi segnaliamo spesso le operazioni a premio organizzate da. Si tratta di sistemi intelligenti per promuovere servizi e ampliare la clientela fornendo comunque servizi L'articolo proviene da Consumatore.com.

Eli5Cullen : RT @unaCrawleyacaso: Ed ecco SORPRESA che il cellulare di Thomas ricompare, sicuramente non con le poste altrimenti sarebbe arrivato dopo d… - TwBeautiful : RT @unaCrawleyacaso: Ed ecco SORPRESA che il cellulare di Thomas ricompare, sicuramente non con le poste altrimenti sarebbe arrivato dopo d… - unaCrawleyacaso : Ed ecco SORPRESA che il cellulare di Thomas ricompare, sicuramente non con le poste altrimenti sarebbe arrivato dop… -