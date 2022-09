“Solo lei, che pena!”. Barbara D’Urso massacrata per “mancanza di rispetto”: caos dopo Pomeriggio 5 (Di mercoledì 14 settembre 2022) A Pomeriggio 5 si parla della scomparsa della Regina Elisabetta e vengono trasmesse le immagini del feretro della sovrana che è arrivato a Westminster. Barbara D’Urso ha anche trattato un paio di pseudo scandali reali. In particolare una serie voci che da tempo circolano e che sono state smentite: la prima è quella che vorrebbe il principe Harry figlio non del re Carlo III bensì di James Hewitt; la seconda riguarda un presunto figlio illegittimo del sovrano. Una parte di pubblico non ha gradito la scelta di Pomeriggio 5 di parlare di queste notizie proprio mentre vengono mandate in onda le immagini della bara della sovrana scomparsa lo scorso 8 settembre a 96 anni. Su Twitter sono così arrivati dei ‘cinguetti’ di sdegno: c’è chi ha tuonato in generale sul talk show e chi se l’è presa con la conduttrice trovando ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) A5 si parla della scomparsa della Regina Elisabetta e vengono trasmesse le immagini del feretro della sovrana che è arrivato a Westminster.ha anche trattato un paio di pseudo scandali reali. In particolare una serie voci che da tempo circolano e che sono state smentite: la prima è quella che vorrebbe il principe Harry figlio non del re Carlo III bensì di James Hewitt; la seconda riguarda un presunto figlio illegittimo del sovrano. Una parte di pubblico non ha gradito la scelta di5 di parlare di queste notizie proprio mentre vengono mandate in onda le immagini della bara della sovrana scomparsa lo scorso 8 settembre a 96 anni. Su Twitter sono così arrivati dei ‘cinguetti’ di sdegno: c’è chi ha tuonato in generale sul talk show e chi se l’è presa con la conduttrice trovando ...

